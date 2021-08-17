Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
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Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik, vatandaşların hayatını normale döndürmek için destek oluyor.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik, vatandaşların hayatını normale döndürmek için destek oluyor.

İlçede görev yapan Mehmetçik ev ve iş yerleri su dolan vatandaşların temizlik çalışmalarına yardım ediyor.

Mehmetçik Cevizli Mahallesi Nakliyeciler Sokak'ta selden zarar gören bir apartmanda temizlik çalışması yaptı.

Apartmanın bodrum katına dolan su ve balçığın temizlenmesi için özveriyle çalışan Mehmetçik, vatandaşların takdirini topladı.

İlçede yaşayan Sedattin Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel sonrası tüm Türkiye'nin kendilerine destek olduğunu söyledi.

Selden olumsuz etkilendiklerini ifade eden Özkaya, apartmanlarının bodrum katının su dolduğunu ifade ederek, "Mehmetçik bize yardım ediyor. Çok sağ olsunlar. Yardım istedik. Bizi geri çevirmediler, geldiler sağ olsunlar hemen yardım ettiler. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, 81 vilayet buradaydı." diye konuştu.

Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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