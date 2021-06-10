Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı
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Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Avrupa Birliğinin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı.

Avrupa Birliğinin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindeki heyet, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Alpaslan, incelemelerinin ardından gazetecilere, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin Türkiye'nin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihi yapıdaki restorasyon çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine açma arzusu içinde olduklarını vurgulayan Alpaslan, 2022 yılının ikinci çeyreğinde çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

Alpaslan, tarihi yapıyı çevreleyen surların da restore edileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi ülkemizin en önemli tarihi mekanlarından biri. Burada restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine açmak istiyoruz. Biz ayrıca bunun yanında Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin Dünya Miras listesine girmesi için çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettirmekteyiz. İnşallah en üst düzeyde katılım ile 2022 yılında müzemizi tekrar hizmete açacağız."

Tarihi yapıdaki restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmının tamamlandığını dile getiren Alpaslan, restorasyon çalışmaları devam ettiği süre içerisinde cezaevinin ziyarete tekrar açılıp açılmayacağını değerlendireceklerini ifade etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin restorasyon projesinin AB-Türkiye arasındaki kültürel diyaloğa önemli katkı sunduğuna dikkati çekti.

Projeye önem verdiklerini dile getiren Meyer-Landrut, "Bu çalışma çok önemli bir desteği hak ediyor. Açıldığı gün de burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyacağım." diye konuştu.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver ve diğer ilgililerin de yer aldığı heyet, daha sonra restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü tarihi buzhane binasında da incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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