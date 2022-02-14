SİNOP (İHA) - Sinop'ta Tarihi Saat Kulesi gün yüzüne çıktı

SİNOP Meydan Projesi kapsamında yıkılan binalarla Sinop'un tarihi dokusu ortaya çıkıyor. Tarihi Saat Kulesi, yıkılan Özakman İş Hanı'nın ardından, büyük ölçüde gün yüzüne çıktı.

Kentin binlerce yıllık tarihi kale surlarının ortaya çıkması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 2019 yılında Sinop ziyareti sırasında gündeme getirdiği Sinop Meydan Projesi kapsamında çalışmalar son hızıyla sürüyor. İlk olarak eski dispanser binasının yıkımıyla start alan kent meydanı projesinde bir yandan Uğur Mumcu Meydanı'nda kazı çalışmaları devam ederken, diğer yandan tarihi kale surları önündeki binaların yıkımları devam ediyor. Belediye binasının yıkımının ardından Özakman İş Hanı yıkımı da bitmek üzere. 11 Şubat'ta başlayan yıkım, aradan geçen 3 günün ardından büyük ilerleme kaydederek tamamen bitme noktasına geldi. Girdiğimiz hafta içinde binanın yıkım işlerinin bitmesi bekleniyor. Devamında eski dispanser binasının bulunduğu bölgede esnaf için düzenlenen yeni dükkanlara taşındıktan sonra Saat Kulesi'nin önündeki binaların da yıkımına geçilecek.

Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, kentin tarihi dokusunun Meydan Projesi'yle gün yüzüne çıkarak kentin turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Her şehirde simge olan Tarihi Saat Kulesi, Sinop'ta binalar yüzünden arada kalmıştı. Meydan Projesi'yle bu dokuyu gün yüzüne çıkararak Sinop'ta yeni simgeler edineceğiz. Yıkımı başlayan Özakman İş Hanı ile büyük ölçüde kale surları ve komşusu olan saat kulesi, gün yüzüne çıktı. Üst kısımdaki esnafımızın da bir an önce yeni dükkanlarına geçişi sağlanarak kalan cephenin de yıkımına başlanacak. Tarihi net olmasa da en kısa zamanda sürecin işlemesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Üçüncüoğlu, Meydan Projesi'nde emeği geçen herkese teşekkür etti.