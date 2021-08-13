Sinop'ta selin izleri siliniyor (3)

6 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİSinop'un Ayancık ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, ilçe merkezi mahallelerinden 472 afetzede, 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildi.

6 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, ilçe merkezi mahallelerinden 472 afetzede, 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildi. Tahliye edilen afetzededen 418'i yakınlarının yanına yerleşti. Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrıldı, 148 vatandaşa barınma hizmeti sunuldu, Sinop AFAD Lojistik Destek Depo'dan 100 battaniye gönderildi.

86 KÖYE ELEKTRİK VERİLEMİYORAFAD tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinin vurduğu 3 ile toplam 20 milyon TL'lik ödenek gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "AFAD tarafından; Kastamonu'ya 5 Milyon TL, Sinop'a 3 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 5 Milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Toplamda 20 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir" denildi.

Sinop'ta 70 personel ve 18 araç ile 833 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu kaydedilen açıklamada, "Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 472 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 472 afetzededen 418'i yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmamıştır. Kastamonu genelinde 112 köye ve Sinop'ta 86 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 3 adet jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop Ayancık ilçesinde 7 adet jeneratör aktif durumdadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal