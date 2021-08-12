Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
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Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)

Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel

SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDISinop'ta etkili sağanağın sele neden olduğu Ayancık ilçesinde, hasar tespitinin yanı sıra temizlik çalışmaları da sürüyor.

SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI

Sinop'ta etkili sağanağın sele neden olduğu Ayancık ilçesinde, hasar tespitinin yanı sıra temizlik çalışmaları da sürüyor. Ekipler ve vatandaşlar, balçıkla dolan ev ve iş yerlerinde temizlik yapıyor. Yağış riski olan bölgelerde bazı vatandaşlar da helikopterlerle ilçe merkezinde güvenli alanlara götürülüyor. Ekipler, sağanakla birlikte taşan ilçe merkezinden geçen Ayancık Çayı üzerinde de çevre düzenleme çalışması başlattı.İlçe halkı, her şeylerinin suya kapıldığını, canlarını zor kurtardıklarını söyledi, yardım için gelen ekiplere teşekkür etti.


Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)
Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu

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