Sinop'ta selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk teknelerle toplanıyor
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Sinop'ta selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk teknelerle toplanıyor

Sinop'ta selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk teknelerle toplanıyor
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen 35 bin ton tomruk, dalgıçların da desteğiyle 8 tekneyle toplanıyor.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen 35 bin ton tomruk, dalgıçların da desteğiyle 8 tekneyle toplanıyor.

Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta sel sularıyla Ayancık Deresi'nden denize taşındı.

İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca sahile yayıldı. Sahildeki tomruklar, görevliler tarafından toplanıyor.

Karadeniz açıklarına sürüklenen tomruklar ise 8 dalgıcın desteğiyle 8 tekneyle kıyıya taşınıyor.

Sahilde bekleyen iş makineleriyle kamyonlara yüklenen tomrukların güvenli bir yere naklinin sağlandığı bildirildi.

Sinop'ta selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk teknelerle toplanıyor
Sinop'ta selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk teknelerle toplanıyor
Sinop'ta selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk teknelerle toplanıyor
Sinop'ta selin denize sürüklediği 35 bin ton tomruk teknelerle toplanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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