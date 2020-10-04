Otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen 4 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi kadına otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen kadın, feci şekilde can verdi.

Boyabat istikametinden Sinop'a doğru seyir eden Mustafa T'nin kullandığı 34 ZH 9662 plakalı otomobil, Tıngır köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Kılıç'a (55) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaya, yol kenarındaki bariyerlerin arasına sıkıştı. Aracını durdurarak hareketsiz bir şekilde yatan Kılıç'ın yanına gelen sürücü, 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa süre sonra polis ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından dört çocuk annesi Nazmiye Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı