Sinop'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
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Sinop'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

10.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:23
Sinop'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Sinop'ta balıkçıdan aldığı hamsilerle evine gitmek için yolun karşına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sinop'ta balıkçıdan aldığı hamsilerle evine gitmek için yolun karşına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Korucuk istikametine doğru seyir eden Bilal Aksu'nun kullandığı 57 AT 459 plakalı otomobil, diyaliz mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Uyar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elindeki hamsi poşetleriyle yola savrulan yaya yaralandı. Aracını durdurarak yaralının yanına gelen sürücü, 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa süre sonra polis ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yola savrulan hamsiler ise belediye ekiplerince temizlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor - SİNOP

Sinop'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Sinop'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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