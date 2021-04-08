Sinop'ta otomobil tarlaya uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta otomobil tarlaya uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sinop'ta otomobil tarlaya uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özdemir (71) idaresindeki otomobil Türkeli istikametine seyir halindeyken Kirtozaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Özdemir (71) ve eşi Nuriye Özdemir (68) ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Nuriye Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Sinop'ta otomobil tarlaya uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
Sinop'ta otomobil tarlaya uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
Sinop'ta otomobil tarlaya uçtu: 1'i ağır 2 yaralı
Sinop'ta otomobil tarlaya uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hazal Kaya Bahar Candan Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sinop'ta otomobil tarlaya uçtu: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:15:15. #1.14#
title