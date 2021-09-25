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Sinop'ta motosiklet devrildi sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sinop'ta motosiklet devrildi sürücü yaralandı

SİNOP (İHA) – Sinop'ta motosiklet devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

SİNOP (İHA) - SİNOP (İHA) – Sinop'ta motosiklet devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kurye olarak çalışan motosiklet sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Turan Taşkın (55) yönetimindeki motosiklet, Hamsi Yolu Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 57 AAN 663 plakalı motosiklet sürücüsü Taşkın, kazada hafif şekilde yaralandı.

Bir lokantada kurye olarak çalıştığı öğrenilen Taşkın, 112 acil sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SİNOP

Sinop'ta motosiklet devrildi sürücü yaralandı

Sinop'ta motosiklet devrildi sürücü yaralandı

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