SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA - Haberler
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SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'ta kuvvetli rüzgarda çatı uçtu; motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı (2)Sinop'ta kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Türkeli ilçesinde bazı evlerin çatısı uçtu.

SİNOP (DHA) - Sinop'ta kuvvetli rüzgarda çatı uçtu; motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı (2)

Sinop'ta kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Türkeli ilçesinde bazı evlerin çatısı uçtu. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde; çatıdan kopan parçaların savrulması ve belediye misafirhanesinde kalan öğrencilerin çığlık atıp, cam kenarından kaçmaları yer aldı.

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

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