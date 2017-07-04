Sinop'ta Köy Yollarını Asfaltlama Çalışmaları

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kentte devam eden köy yollarını asfaltlama çalışmalarını inceledi.



Beraberindeki heyetle birlikte Ayancık ilçesi Direkli köyünde devam eden yol çalışmalarını inceleyen Maviş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki tüm grup yollarının 2019 yılına kadar asfaltlanacağını söyledi.



Çalışmaların tamamlanmasıyla köylerdeki ulaşım kalitesinin yükseleceğini ifade eden Maviş, şöyle konuştu:



"İlimizdeki köy grup yollarımız hızla asfaltlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte köylerimizdeki ulaşım kalitesi de artmış olacak inşallah. Bizim öncelikli hedefimiz; Hedefimiz 2019'a kadar asfaltlanmamış köy grup yolunun kalmamasıdır. Şimdi bu hedeflere ulaşmak için son hızla çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl hava şartlarının elvermesi durumunda yaklaşık 350 kilometre köy grup yolu asfaltı yapacağız. Bu rakam Sinop için bir rekor olacak."