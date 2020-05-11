Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi

Sinop'ta köpeğini kürekle döverek öldüren zanlıya 947 TL ceza kesilirken, şahıs hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta köpeğini kürekle döverek öldüren şahıs hakkında savcılık tarafından soruşturma açıldı. Ayrıca tavuklara saldırdığını bahane ederek köpeğini öldüren adama 947 TL para cezası kesildi.

KÖPEĞİNİ ÖLDÜREN ADAMA SORUŞTURMA

Sinop Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında Durağan ilçesinde bir köpeğin, sahibi tarafından eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, görüntülerin incelenmesinin ardından söz konusu kişiye Durağan Kaymakamlığı tarafından idari para cezası uygulandığı belirtilerek, "Ayrıca Durağan Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" bilgisi aktarıldı.

TAVUKLARA SALDIRMASINI BAHANE ETTİ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Durağan Kaymakamı Osman Çelikkol ise "Şahıs kendi köpeğini tavuklara saldırdı iddiası ile kürekle vurarak öldürmüş. Biz bu kişiyi tespit ettik ve 947 TL para cezası uyguladık. Ayrıca savcılıkta hakkında işlem başlattı" dedi. Köpeğin kürekle dövülmesi haberi, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Kaynak: İHA