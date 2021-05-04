Sinop'ta kısıtlama günlerinde balık tezgahları boş kalmıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan küçük tekne sahiplerince Sinop'ta avlanan balıklar tezgahları süslemeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan küçük tekne sahiplerince Sinop'ta avlanan balıklar tezgahları süslemeye devam ediyor.

Küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, limana ağları mezgit ve barbunya balığı dolu olarak dönüyor.

Limanda ağlardan temizlenen balıklar tezgahlarda kilogramı 25 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Evleri balık tezgahlarına yürüyüş mesafesinde bulunan vatandaşlar balıklarını alabilirken, dışarı çıkamayan vatandaşların talepleri ise kuryelerce karşılanıyor.

Kentte balıkçılık yapan Mert Kanal, AA muhabirine, tam kapanmaya rağmen vatandaşları taze balıkla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Küçük tekneler tarafından avlanan mezgit, iskorpit ve barbunya gibi balıkların tezgahlardaki yerini aldığını vurgulayan Kanal, "Tezgahlarımızda balık var ama maalesef süreç nedeniyle satacak insan çok bulamıyoruz." dedi.

Kanal, insanların telefonla veya sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşmaları halinde evlere balık servisi yaptıklarını belirterek, "Dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aradıkları zaman evlere balık servisi yapıyoruz. Sofraları taze balıktan mahrum bırakmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Ayhan Arslan ise vatandaşları balık tüketmeye davet ederek, tezgahlarında günlük taze balıkların yer almayı sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu