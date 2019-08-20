Sinop'ta jandarmadan tarihi eser operasyonu

20.08.2019 14:40

Sinop'ta düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Boyabat ilçesinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Ekiplerce, otobüste yolcu olarak bulunan M.O'nun çantasında yapılan aramalarda 21 sikke ve 12 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konuldu, şüpheli M.O. gözaltına alındı.

Kaynak: AA