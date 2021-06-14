Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde 182 jandarma personelinden kan bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde 182 jandarma personelinden kan bağışı

Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde 182 jandarma personelinden kan bağışı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünde 182 jandarma personeli kan bağışında bulunduTürk Kızılay Sinop Şubesi tarafından İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşa Vali Erol Karaömeroğlu, ailecek Kızılayın gönüllü bağışçıları arasında olduklarını söyledi.

Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünde 182 jandarma personeli kan bağışında bulundu

Türk Kızılay Sinop Şubesi tarafından İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşa Vali Erol Karaömeroğlu, ailecek Kızılayın gönüllü bağışçıları arasında olduklarını söyledi.

Jandarma teşkilatına ortaya koydukları duyarlı davranıştan ötürü teşekkür eden Karaömeroğlu, "Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünde 182 jandarma personelimiz duyarlı bir davranış ortaya koyarak kan bağışında bulundular. Kendilerini tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Kızılay Sinop Şubesince Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı'ya teşekkür plaketi takdim edildi. ???????

Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde 182 jandarma personelinden kan bağışı
Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde 182 jandarma personelinden kan bağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Kazdıkları kuyu sonlarını getirdi! 2 arkadaş zehirlenerek hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu sonlarını getirdi! 2 arkadaş zehirlenerek hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Tamer Levent Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde 182 jandarma personelinden kan bağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 16:57:57. #1.14#

title