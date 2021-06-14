Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde 182 jandarma personelinden kan bağışı

Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünde 182 jandarma personeli kan bağışında bulunduTürk Kızılay Sinop Şubesi tarafından İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşa Vali Erol Karaömeroğlu, ailecek Kızılayın gönüllü bağışçıları arasında olduklarını söyledi.

Sinop'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünde 182 jandarma personeli kan bağışında bulundu

Türk Kızılay Sinop Şubesi tarafından İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşa Vali Erol Karaömeroğlu, ailecek Kızılayın gönüllü bağışçıları arasında olduklarını söyledi.

Jandarma teşkilatına ortaya koydukları duyarlı davranıştan ötürü teşekkür eden Karaömeroğlu, "Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünde 182 jandarma personelimiz duyarlı bir davranış ortaya koyarak kan bağışında bulundular. Kendilerini tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Kızılay Sinop Şubesince Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı'ya teşekkür plaketi takdim edildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu