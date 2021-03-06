Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısı, Sinop'ta iki katına çıktı. Sakin şehir olarak bilinen kentte, 20-26 Şubat arasında 160,03 olan sayı, bu hafta 314,15 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." ifadelerine yer verdi.

SAYI İKİ KATINA ÇIKTI

Fahrettin Koca'nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısında Sinop dikkat çekti. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan kentte, 20-26 Şubat arasında 160,03 olan sayı, bu hafta 314,15'e yükselerek iki katına çıktı.

KARADENİZ HALEN KRİTİK SEVİYEDE SEYREDİYOR

Öte yandan "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayıları Karadeniz bölgesinde halen kritik seviyede seyrediyor. Buna göre Samsun-348,36, Giresun-282,14, Ordu-280,27, Trabzon-226,14 olarak yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlidag