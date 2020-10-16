Sinop'ta göreve yeni başlayan orman muhafaza görevlilerine eğitim verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinop'ta göreve yeni başlayan orman muhafaza görevlilerine eğitim verildi

16.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:00
Sinop'ta göreve yeni başlayan orman muhafaza görevlilerine eğitim verildi

Boyabat ve Durağan Orman İşletme müdürlüklerinde yeni göreve başlayan 21 orman işletme şefi ve 70 orman muhafaza memuruna eğitim semineri gerçekleştirildi.

Boyabat ve Durağan Orman İşletme müdürlüklerinde yeni göreve başlayan 21 orman işletme şefi ve 70 orman muhafaza memuruna eğitim semineri gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılışında, göreve yeni başlayan orman işletme şefi ve orman muhafaza memurlarına başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğünün yangınların söndürülmesinde Akdeniz ülkeleri arasında birinci sırada olduğuna işaret eden Özkaya, "Müdürlüğümüz özverili ve planlı çalışmaları sonucunda Türkiye'nin orman varlığını artırmıştır. Orman alanlarının artırılmasında dünyada 4. sıradayız." ifadesini kullandı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün, Orman Genel Müdürlüğünün adeta lokomotifi konumunda bulunduğunu, bu nedenle yeni alınan sözleşmeli personelin ve araçların çoğunu bu bölgeye verdiklerini anlatan Özkaya, yeni göreve başlatılan personelin kurumun geleceği olduğunu, bundan dolayı çok iyi yetiştirilmeleri gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Mustafa Yurdaer tarafından mesleki bilgilendirme semineri verildi.

Ormanlara insanların rastgele girmelerinin yasak olduğunu vurgulayan Yurdaer, "Ormanlık alanlarda tanımadığınız kişiler gördüğünüzde ne amaçla bulunduklarını soracaksınız. Sizi dinlemeyen ya da karşılık veren kişileri güvenlik güçlerine bildireceksiniz. Ülkemize yurt dışından gelip bitki ve bitki tohumları toplayıp ülke dışına kaçırmak isteyen kötü niyetli insanların var olduğunu unutmayın." dedi.

Programa Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Boyabat Orman İşletme Müdürü Serkan Demir, Durağan Orman İşletme Müdürü Ziya Yazıcı de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Şevval Sam Selçuk Yöntem
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Hilmi Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta göreve yeni başlayan orman muhafaza görevlilerine eğitim verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 18:04:06. #1.15#
title