Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı

SİNOP Belediyesi eski Başkanı Zeki Yılmazer'in (63) tartışma sonucu tabancayla vurarak, yaraladığı Atıf Argun (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:08

SİNOP Belediyesi eski Başkanı Zeki Yılmazer'in (63) tartışma sonucu tabancayla vurarak, yaraladığı Atıf Argun (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ateş ettiği sırada kendisini de elinden yaralayan Yılmazer ise tedavi sonrası emniyete götürüldü.

Olay, dün akşam, kent merkezinde meydana geldi. Sinop Belediyesi eski Başkanı Zeki Yılmazer ile Atıf Argun arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Argun'a ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı. Tabancayla ateş ettiği sırada Yılmazer de elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ameliyata alınan Atıf Argun, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Elinden yaralanan ve polis gözetiminde tedavisi tamamlanan Zeki Yılmazer de sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AK Parti'den istifa etmişti

Anavatan Partisi Sinop il başkanlığı ve ilçe başkanlıkları yapan Yılmazer, Sinop 2. sıra milletvekili adayı olmuş ancak kazanamamıştı.

Daha sonra AK Parti'ye geçen Yılmazer, milletvekili adayları belirleme tartışması nedeniyle partisinden istifa etmişti.

2004 yılında Sinop Belediye Başkanlığı'na seçilen Yılmazer 5 sene bu görevi yürütmüştü.

2009 yılında silahlı saldırıya uğrayan Yılmazer, yaralı olarak kurtulmuştu..

2011 yılında denize dolgu yaparak Sinop'taki tarihi dokuya zarar verdiği iddiasıyla yargılanan Yılmazer, 18 ay hapse çarptırılmış, cezası para cezasına çevrilmişti.

Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Muharrem İnce Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hazal Kaya Halil Sezai Acun Ilıcalı
Spor Babel Falcao Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Atama İzmir Niğde Başakşehir
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 12:08:53. #1.14#
title