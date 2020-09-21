Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı SİNOP Belediyesi eski Başkanı Zeki Yılmazer'in (63) tartışma sonucu tabancayla vurarak, yaraladığı Atıf Argun (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SİNOP Belediyesi eski Başkanı Zeki Yılmazer'in (63) tartışma sonucu tabancayla vurarak, yaraladığı Atıf Argun (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ateş ettiği sırada kendisini de elinden yaralayan Yılmazer ise tedavi sonrası emniyete götürüldü.

Olay, dün akşam, kent merkezinde meydana geldi. Sinop Belediyesi eski Başkanı Zeki Yılmazer ile Atıf Argun arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Argun'a ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı. Tabancayla ateş ettiği sırada Yılmazer de elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ameliyata alınan Atıf Argun, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Elinden yaralanan ve polis gözetiminde tedavisi tamamlanan Zeki Yılmazer de sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AK Parti'den istifa etmişti

Anavatan Partisi Sinop il başkanlığı ve ilçe başkanlıkları yapan Yılmazer, Sinop 2. sıra milletvekili adayı olmuş ancak kazanamamıştı.

Daha sonra AK Parti'ye geçen Yılmazer, milletvekili adayları belirleme tartışması nedeniyle partisinden istifa etmişti.

2004 yılında Sinop Belediye Başkanlığı'na seçilen Yılmazer 5 sene bu görevi yürütmüştü.

2009 yılında silahlı saldırıya uğrayan Yılmazer, yaralı olarak kurtulmuştu..

2011 yılında denize dolgu yaparak Sinop'taki tarihi dokuya zarar verdiği iddiasıyla yargılanan Yılmazer, 18 ay hapse çarptırılmış, cezası para cezasına çevrilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN