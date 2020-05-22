Sinop'ta dolu yağışı etkili oldu Sinop'ta dolu yağışı etkili olduSİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, caddeler göle döndü.

Sinop'ta dolu yağışı etkili oldu

SİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, caddeler göle döndü.

Durağan ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu yağışında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Misket büyüklüğündeki doludan kaçanlar, yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler, park halindeki araçlarını üzerini battaniye örterek korumaya çalıştı.

Kaynak: DHA