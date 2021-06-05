Sinop'ta bir iş yerine giren sincap yakalanarak ormanlık alana bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta bir iş yerine giren sincap yakalanarak ormanlık alana bırakıldı

Sinop'ta bir iş yerine giren sincap yakalanarak ormanlık alana bırakıldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir iş yerine giren sincap, yakalandıktan sonra ormanlık alanda salıverildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir iş yerine giren sincap, yakalandıktan sonra ormanlık alanda salıverildi.

Dörtyol Kavşağı yakınındaki bir telefoncu dükkanına giren sincap, içeridekilerin paniklemesinden korkarak iş yerinin tavanındaki kablolara tutundu.

Sincabı 20 dakika süren uğraşının ardından yakalayan iş yeri sahibi Ali Giresun ve esnaf arkadaşları, hayvanı bir kafese koydu.

Sincap, daha sonra ormanlık alana götürülerek serbest bırakıldı.

Sincabın iş yerine girmesi ve yakalamak için verilen uğraşı ile serbest bırakılma anları, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Ali Giresun, AA muhabirine, esnaf arkadaşlarıyla muhabbet ederken bir anda dükkanın içine giren sincabı gördüklerini söyledi.

Hemen kapıyı kapattıklarını anlatan Giresun, "Bir süre dükkan içinde dolaşan sincabı zarar vermeden yakalayıp ormanlık alana bıraktık. Bizim için güzel bir anı oldu." ifadesini kullandı.

Çevredeki esnaflardan İsmail Kuru da yoldan hızlı bir şeyin geçtiğini gördüklerini belirterek, "Dikkatlice bakınca sincap olduğunu fark ettik. Bir aracın altında kalıp ezilebilir endişesiyle peşinden koştuk. Dörtyol kavşağına kadar takip ettik. Oradan geri döndü ve telefon bayisi arkadaşımızın dükkanının açık olan kapısından içeri girdi." dedi.

Sincabın içeride sağa sola koşuşturduğunu dile getiren Kuru, "Elimle yakalamaya çalıştım, elimi tırmaladı. Tavandaki klima borusuna tutunup bekledi. Ben de uzun saplı fırçayla dokunup aşağı inmesini sağladım. Yere inen sincabı bir süre kovalamaca sonrasında yakalayıp kafese koydum. Daha sonra ormanlık alana götürerek doğal hayatına bıraktım. Benim için güzel bir anı oldu. Canlılarımızı koruyalım. Onlar dilsizdir ama Rabbimiz bize emanet etmiştir." diye konuştu.

Sincabın yakalanmasını cep telefonu kamerasıyla kaydeden esnaf Mehmet Aktaş ise dükkanın önündeki hareketlilik dikkatini çekince yaşananları kaydettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta bir iş yerine giren sincap yakalanarak ormanlık alana bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 14:13:34. #1.14#

title