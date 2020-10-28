Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
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Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp

28.10.2020 08:52 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:04

Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp Sinop'ta 4 gün önce kaybolan 98 yaşındaki alzheimer hastası Hasan Demirci'yi arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp

SİNOP - Sinop'ta 4 gün önce kaybolan 98 yaşındaki alzheimer hastası Hasan Demirci'yi arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Samsun'dan takviye AFAD ekibi geldi.

Sinop'un Gerze ilçesinde hayvan otlatmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 98 yaşındaki alzheimer hastası Hasan Demirci'yi arama çalışmaları sürüyor. Kaybolduğu ilk günden beri arama çalışmalarına katılan Hasan Demirci'nin oğlu Cafer Demirci, babasından gelecek iyi haberi bekliyor.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Şehli köyü Bahçe Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Hasan Demirci, 25 ekim Pazar günü öğle saatlerinde 'hayvan otlatmaya' diye evden çıkarak bir daha geri dönmedi. Demirci'nin yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hasan Demirci'nin bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Köy çevresinde ve sarp arazide süren arama çalışmalarına, Samsun AFAD ekipleri ve iz takip köpekleri de katıldı. Havadan ve karadan akşam geç saatlere kadar süren arama çalışmalarında kayıp Hasan Demirci'ye ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp
Sinop'ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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