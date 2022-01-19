Sinop'ta 206 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Sinop'ta 206 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Sinop'ta 206 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 206 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 206 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, kar yağışı nedeniyle 206 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı. Kar yağışının başlamasından itibaren yapılan çalışmalarda köy yollarının büyük bir çoğunluğu tekrar ulaşıma açılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop merkeze bağlı 18 köy, ilçelerden Gerze'de 27 köy, Erfelek'te 31 köy, Ayancık'ta 71 köy, Boyabat'ta 15 köy, Dikmen'de 2 köy, Türkeli'de 33 köy, Durağan'da 9 köy yolu kapalı olduğu İl Özel İdaresi tarafından açıklandı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Osman Aksu-İHA)

Sinop'ta 206 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Sinop'ta 206 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sinop, kar, Güncel, Haber

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