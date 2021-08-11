SİNOP - RÖP.) Sele teslim olan Ayancık'a yollar geçit vermiyor
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SİNOP - RÖP.) Sele teslim olan Ayancık'a yollar geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

RÖP.) Sele teslim olan Ayancık'a yollar geçit vermiyor Deniz suyunun rengi kahverengine dönüştü Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlanan ulaşım yollarında heyelan ve çökmeler meydana geldi.

SİNOP - RÖP.) Sele teslim olan Ayancık'a yollar geçit vermiyor

Deniz suyunun rengi kahverengine dönüştü

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlanan ulaşım yollarında heyelan ve çökmeler meydana geldi.

Ayancık ilçesi sele teslim oldu. Gece boyunca devam eden şiddetli yağış, Ayancık Çayı'nın taşmasına ve ilçenin sular altında kalmasına yol açtı. Yağış nedeniyle ilçenin tüm bağlantı yollarında heyelan meydana geldi. İlçenin karayolu bağlantısı kesildi. Heyelan ve göçüklerin giderilmesi için mücadele sürerken, ilçeye gitmek için yola çıkan yolcu otobüsleri güvenli yerlerde yolların açılması için saatlerce bekledi. Ekipler bir yandan heyelan ve göçük ile mücadele ederken, aralıksız yağan yağmur toprağın da doymasıyla suların dağların arasından olduğu gibi yola akmasına neden oldu. Bazı yollarda yarılmalar meydana gelirken, vatandaşlar da sel sularının yolunu denize ulaştırmak ve yolun göçmesini engellemek adına bariyerler ve su kanalları yaptılar.

Gece başlayan yağışların aralıksız sürdüğünü ifade eden Aliköy Mahallesi sakinlerinden Özcan Karaca, "Gece başlayan yağış aralıksız devam ediyor. Yolda birçok yerde heyelan ve göçük oluştu. Bizim mahallemizdeki yolun altındaki menfez de şu an tıkandı. Açılmadığı takdirde bu yol da deniz kenarına kadar iner. Bazı evler de tehlike altında. Dere yatakları taşmış durumda. Bir an önce yardım bekliyoruz. Ekipler 2 km ilerideki heyelan bölgesinde çalışıyor ama birçok yerde aynı sıkıntı var. Bugün işimiz gerçekten zor" dedi.

Ayancık şehir merkezinde ve bağlantı yollarında sel ile mücadele ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

SİNOP - RÖP.) Sele teslim olan Ayancık'a yollar geçit vermiyor
SİNOP - RÖP.) Sele teslim olan Ayancık'a yollar geçit vermiyor
SİNOP - RÖP.) Sele teslim olan Ayancık'a yollar geçit vermiyor
SİNOP - RÖP.) Sele teslim olan Ayancık'a yollar geçit vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

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SİNOP - RÖP.) Sele teslim olan Ayancık'a yollar geçit vermiyor - Haberler
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