Fırtınadan kaçan gemiler Sinop limanına sığındı - Haberler
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Fırtınadan kaçan gemiler Sinop limanına sığındı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta - Haberler | Yerel

Fırtınadan kaçan gemiler Sinop limanına sığındı Karadeniz'de fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı.

SİNOP (İHA) - Fırtınadan kaçan gemiler Sinop limanına sığındı

SİNOP - Karadeniz'de fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Uyarıyı dikkate alan uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler de rotasını değiştirdi. Karadeniz açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar arasında yol almakta güçlük çeken gemiler, Sinop'un doğal limanına demirleyerek, burada beklemeye başladı. Yük gemileri limanda hava şartlarının normale dönmesini bekliyor. Fırtınanın bu akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtınadan kaçan gemiler Sinop limanına sığındı

Fırtınadan kaçan gemiler Sinop limanına sığındı

Fırtınadan kaçan gemiler Sinop limanına sığındı

Fırtınadan kaçan gemiler Sinop limanına sığındı

Fırtınadan kaçan gemiler Sinop limanına sığındı

Fırtınadan kaçan gemiler Sinop limanına sığındı

Fırtınadan kaçan gemiler Sinop limanına sığındı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta - Son Dakika Haberleri

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