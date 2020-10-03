Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
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Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

03.10.2020 08:09 | Son Güncelleme: 03.10.2020 08:14
Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

SİNOP Tarihi Cezaevi ve Müzesi, koronavirüse rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

SİNOP Tarihi Cezaevi ve Müzesi, koronavirüse rağmen ziyaretçi akınına uğradı. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde 'Anadolu'nun Alkatrazı' olarak anılan tarihi cezaevini, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

'Güneş, kum, deniz' üçlemesi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan Sinop, tarihi kaleleri ve cezaeviyle de dikkat çekiyor. 4 bin yıl önce inşa edilen kale surlarının arasında yer alan ve 1887- 1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan ve yeni normalle birlikte yeniden kapılarını açan müzeyi, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

'CEZAEVİ, SİNOP TURİZMİNİN MOTOR GÜCÜDÜR'

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin her zaman dikkat çeken bir yer olduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin önemli özelliği var. Selçuklular, Anadolu'yu aldıklarında denize açıldıkları yer Sinop Tarihi Cezaevi'dir. Burası aslında Selçuklu tersanesidir, yani mavi vatandır, mavi vatana adım atılan yerdir. O nedenle çok sayıda kişi kaleyi gezmek için Sinop'a geliyor. Yine birçok film burada çekildi. Cezaevini ekranlarda görüp merak eden vatandaşlarımız da Sinop'a geliyor. Normalde cezaevini yıllık 500 bin kişi ziyaret ediyordu. Ancak 2020 yılının ilk 6 ayı, pandemiden dolayı sıkıntılı geçti. Bu dönemde koronavirüs tedbirleri kapsamında müze ziyarete kapatıldı. Yeni normalleşme ile birlikte Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, haziran ayında ziyarete açıldı. Yani 2,5 aylık bir süreç içerisinde, bu pandemi kurallarına rağmen 100 binin üzerinde kişi Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ni ziyaret etti. Pandemi kurallarına uyarak, ziyaretler yapıldı. Biz sezon gerçekten beklentimizin üzerinde bir randevu aldık. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Sinop turizminin motor gücüdür, çekici gücüdür. Bütün turların programında mutlaka cezaevi var. Bu dönemden memnunuz" ifadelerini kullandı.


Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esra AKSU

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