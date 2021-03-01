Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı

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İzmir'de özel bir kliniğe çocuklarını götüren aile, doktora uyguladığı tedavinin bir işe yaramadığını söyledi. Bu sözler karşısında küfretmeye başladığı iddia edilen doktor, bebeğin babasının kendisini videoya almasıyla saldırmaya başladı. O anlar, babanın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir aile, 10 aylık bebeklerinin rahatsızlığı için defalarca özel bir kliniğine gitti. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde tekrar muayenehaneye giden aile, yapılan tedavilerin bir işe yaramadığını söyleyip farklı bir alternatifin denenmesi fikrini ortaya attı.

"VİDEOYA ALINCA DARBETMEYE BAŞLADI"

Bebeğin babası, bu talep karşısında doktorun sinirlendiğini ve kendisini darbettiğini öne sürdü. Saldırıya uğradığını söyleyen baba, "Bağırarak küfür etti. O anları videoya almak istediğimizde de yaralamaya teşebbüs edip darbetti, boğazımı sıktı." dedi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Şahıs o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde doktorun babaya doğru hamleler yaptığı ve araya giren klinik görevlilerinin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Sinirlerine hakim olamayan doktorun bir ara eline tahta bir obje aldığı da videoda yer aldı.