Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı

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Mısırlı sevgilisiyle verdiği pozlardan dolayı gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son olarak Instagram hesabından direk dans yaptığı anları yayınladı. Subaşı'nın amuda kalkıp verdiği pozları gören takipçileri, ünlü ismin iç çamaşırı giymesine dikkat çekti.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kucağında olduğu bir pozu paylaşarak gündem olan Şeyma Subaşı, cüretkar pozlarıyla adından söz ettiriyor.

AMUDA KALKIP POZ VERDİ

Her daim beslenmesine ve sporuna önem veren Şeyma Subaşı, uzun zamandır direk dansı yapıyor. O anları da sık sık Instagram hesabından yayınlıyor. Dün kız arkadaşlarıyla direk dansı yapan Şeyma, verdiği pozlardan öte kıyafet tercihiyle de adından söz ettirdi.

İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Bikini altı ve sporcu atletiyle pozlar veren Subaşı'nın iç çamaşırı giymemesi dikkatlerden kaçmadı. Subaşı'nın pozlarına "Her yerini aç ve rahatla", "İnsan böyle pozlar verirken çocuğundan utanır" ve "Hiç giyinmeseydin" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Şeyma Subaşı'dan yeni pozlar...