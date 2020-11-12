Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı

Katıldığı programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstiklal Marşı'yla alakalı sorulara cevap vermek istemediği için günlerce konuşulan Şevval Şahin, bu sefer de Instagram hesabından yayınladığı küvet videosuyla gündeme geldi.