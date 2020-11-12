Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı

12.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:16

Katıldığı programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstiklal Marşı'yla alakalı sorulara cevap vermek istemediği için günlerce konuşulan Şevval Şahin, bu sefer de Instagram hesabından yayınladığı küvet videosuyla gündeme geldi.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etti. Günlerce adından söz ettiren Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, kültürel lince maruz kaldığını söyleyerek Miami'ye sevgilisinin yanına gitti.

"BANA DAHA ÇOK KÖPÜK VERİN"

Yaşadıklarından dolayı zor günler geçiren Şahin, Miami'de yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şahin, son olarak küvetten video paylaştı. Yüzüne maske uygulayıp köpük banyosu yapan Şahin, paylaşımına "Bana daha çok köpük verin" notunu ekledi.

Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı
Haber Yorumları (1)
CAMIŞ: ingilizceyi yeni öğreniyor galiba
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Donald Trump Kamala Harris Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah İlker Aksum Timur Selçuk Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Caner Erkin Deniz Türüç Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla Kaza Milli Sigara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı - Miami
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 16:32:28. #1.14#
title