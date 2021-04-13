Sınırda kişilik bozukluğu nedir? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın hastalığını Sınırda kişilik bozukluğu olduğu görüldü. İzleyiciler ise Sınırda kişilik bozukluğu hakkında detaylı araştırımalar yaptı. Peki, kişilik bozukluğu türleri nelerdir? Sınırda kişilik bozukluğu nedir?

En çok merak edilen psikolojik rahatsızlıklardan biri olan sınırda kişilik bozukluğu hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, sınırda kişilik bozukluğu nedir, İşte, detaylar…

KİŞİLİK BOZUKLUĞU TÜRLERİ

Kişilik bozuklukları da kendi arasında gruplara ayrılabilir, bunlar;



A Kümesi (Eksantrik) Kişilik Bozuklukları

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

B Kümesi (Dramatik) Kişilik Bozuklukları

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

SINIRDA KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Bu bozukluk dengesiz ruh halleri, kötü benlik imajı, kaotik ilişkiler ve dürtüsel davranış (cinsel ilişki, madde kötüye kullanımı, aşırı harcama ve dikkatsiz davranışlar) ile tanımlanır.

Histriyonik Kişilik Bozukluğu

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

C Kümesi (Endişeli) Kişilik Bozuklukları

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu