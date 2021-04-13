Sınırda kişilik bozukluğu nedir? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne?
Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın hastalığını Sınırda kişilik bozukluğu olduğu görüldü. İzleyiciler ise Sınırda kişilik bozukluğu hakkında detaylı araştırımalar yaptı. Peki, kişilik bozukluğu türleri nelerdir? Sınırda kişilik bozukluğu nedir?
En çok merak edilen psikolojik rahatsızlıklardan biri olan sınırda kişilik bozukluğu hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, sınırda kişilik bozukluğu nedir, İşte, detaylar…
KİŞİLİK BOZUKLUĞU TÜRLERİ
Kişilik bozuklukları da kendi arasında gruplara ayrılabilir, bunlar;
A Kümesi (Eksantrik) Kişilik Bozuklukları
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Şizotipal Kişilik Bozukluğu
B Kümesi (Dramatik) Kişilik Bozuklukları
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
SINIRDA KİŞİLİK BOZUKLUĞU
Bu bozukluk dengesiz ruh halleri, kötü benlik imajı, kaotik ilişkiler ve dürtüsel davranış (cinsel ilişki, madde kötüye kullanımı, aşırı harcama ve dikkatsiz davranışlar) ile tanımlanır.
Histriyonik Kişilik Bozukluğu
Narsisistik Kişilik Bozukluğu
C Kümesi (Endişeli) Kişilik Bozuklukları
Çekingen Kişilik Bozukluğu
Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu