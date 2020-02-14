Sınıra ZBT sevkiyatı
Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) sevk edildi.
Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) sevk edildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZBT denilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.
Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY