Sınıra ZBT sevkiyatı
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Sınıra ZBT sevkiyatı

Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) sevk edildi.

14.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:49
Sınıra ZBT sevkiyatı

sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) sevk edildi.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZBT denilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.


Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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