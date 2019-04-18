Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nun 2019 raporu yayımlandı; Türkiye 157. sırada

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), 2019 yılına ilişkin Basın Özgürlüğü Endeksi'ni yayımlandı.

Türkiye'nin dünyada halen en fazla gazetecinin hapsedilerek lider konumda olduğu bildirilen raporda, özellikle Türkiye ve Rusya'da bağımsız medya kuruluşlarına yönelik baskıların devam ettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle