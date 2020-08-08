Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
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Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen E.Ç. 4'üncü katta bulunan evinin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa attı.

Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
08.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:59

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen E.Ç. 4'üncü katta bulunan evinin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa attı. Tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt veren E.Ç., evinin kapısı balyozla kırılarak, gözaltına alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Müjdat Köstemli Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın 4'üncü katında oturan E.Ç., sinir krizi geçirdi. Kapıyı üzerine kilitleyen E.Ç., evdeki malzemelere zarar vermeye başladı. Ardından evinin balkonuna çıkan E.Ç., masa, koltuk, sandalye ve televizyon gibi eşyaları sokağa attı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, E.Ç'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı, E.Ç. eşyaları sokağa atmayı sürdürdü. 

Bunun üzerine evin kapısı, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle balyozla kırıldı. İçeri giren polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen E.Ç., gözaltına alarak emniyete götürdü.

Bu sırada sokakta toplanan meraklı vatandaşların, cep telefonlarıyla görüntü çekip, sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüldü.


Kaynak: DHA

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