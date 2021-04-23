Son dakika: ZONGULDAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberi... Törenden görüntüler İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un konuşması ZONGULDAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik önündeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, il müdür yardımcıları, şube ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.