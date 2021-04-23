Son dakika: ZONGULDAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haberi... Törenden görüntüler İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un konuşması ZONGULDAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik önündeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, il müdür yardımcıları, şube ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Törenden görüntüler
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un konuşması
ZONGULDAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik önündeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, il müdür yardımcıları, şube ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan