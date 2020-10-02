Sınır kapısından ayakkabısında 2 kilo hurda altınla geçmeye çalışırken yakalandı
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Sınır kapısından ayakkabısında 2 kilo hurda altınla geçmeye çalışırken yakalandı

02.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:39

Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye çalışan bir kişinin ayakkabısının içerisinde 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi.

Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye çalışan bir kişinin ayakkabısının içerisinde 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktası'na aracıyla gelen bir kişiden, şüphe üzerine ayakkabılarını çıkarmasını istedi.

Ayakkabıları kontrol eden ekipler, şeffaf poşetler içerisinde 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirdi.

Şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Sınır kapısından ayakkabısında 2 kilo hurda altınla geçmeye çalışırken yakalandı
Sınır kapısından ayakkabısında 2 kilo hurda altınla geçmeye çalışırken yakalandı
Sınır kapısından ayakkabısında 2 kilo hurda altınla geçmeye çalışırken yakalandı
Sınır kapısından ayakkabısında 2 kilo hurda altınla geçmeye çalışırken yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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