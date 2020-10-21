Sınır kapısında bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Sınır kapısında bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

21.10.2020 13:00 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:05
Sınır kapısında bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren 3 araçta yapılan aramada, bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren 3 araçta yapılan aramada, bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren 3 aracı durdurdu. Araçların gizli bölmelerinde yapılan aramada bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüleri ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Sınır kapısında bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sınır kapısında bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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