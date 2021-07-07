Sınır dışı edilmemek için sabun yutan 16 Pakistanlının tedavisi sürüyor
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Sınır dışı edilmemek için sabun yutan 16 Pakistanlının tedavisi sürüyor

Sınır dışı edilmemek için sabun yutan 16 Pakistanlının tedavisi sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERi'de Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde kaldıkları sırada sınır dışı edilmemek için sabun yutarak rahatsızlanan Pakistan uyruklu 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

KAYSERi'de Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde kaldıkları sırada sınır dışı edilmemek için sabun yutarak rahatsızlanan Pakistan uyruklu 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesindeki Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Pakistan uyruklu 16 kişi, dün sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yuttu. Geri Gönderme Merkezi çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 16 kişi, zehirlenme şüphesiyle Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan 16 Pakistanlının hastanede tedavisi sürüyor. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Pakistanlıların taburcu edildikten sonra ülkelerine gönderileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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