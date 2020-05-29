Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Askerlik yerleri belli oldu mu? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Celp ve terhis sorgulama!
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Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Askerlik yerleri belli oldu mu? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Celp ve terhis sorgulama!

Celp ve terhis tarihleri, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Askere gidecek gençlerin en merak ettiği soruların yanıtı haberimizde. Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Askerlik yerleri belli oldu mu? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Celp ve terhis sorgulama!

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Askerlik yerleri belli oldu mu? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Celp ve terhis sorgulama!
29.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:39

Celp ve terhis tarihleri, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSB atama ile terhis ve celp işlemleri, bedelli askerlik işlemleri için tarih verdi. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? E-devlet askerlik yeri sorgulama sistemi üzerinden görev yerleri öğrenilecek. 2020 terhis, celp ve bedelli askerlik detayları..

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE DEMEK?

Gündemde merak edilen sınıflandırılmış yükümlü tanımı, asker olacak kişinin sınıfının ve birliğinin belli olduğunu ifade eden bir kavramdır.

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Askerlik yerleri belli oldu mu? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? Celp ve terhis sorgulama!
ASKERLİK TARİHLERİ

TERHİS VE CELP TARİHLERİ NEDİR?

Pandemide önlem maksadıyla bir ay ertelenen Kasım 2019 celp için terhisler 31 Mayıs'ta başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısınınardından yaptığı açıklamalar ışığında, Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da işleme konuluyor.

* Er ve erbaşlar 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020, bu grubun sevk belgesi 1-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.

* Haziran dönemi bedelli askerler sevk tarihi 20 Haziran 2020 şeklinde ve sevk belgesi de 16-20 Haziran'da alınacak.

* Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşlar ikinci grup ile ertelenen nisan grubu bedelli askerlerin sevk tarihi 29 Haziran 2020 şeklinde düzenlenecek. Sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

CELP TARİHLERİ NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından e-Devlet üzerinden asker adayları ile celp tarihleri paylaşılacak. Sonuçların 28 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinde erişime açılacağı düşünülüyor.

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umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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