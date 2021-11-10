SINIF BAŞKANININ VAADİNİ BELEDİYE BAŞKANI GERÇEKLEŞTİRDİ

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 3-E sınıfı öğrencisi Zeynep Aydemir'in sınıf başkanlığı seçiminde 'Seçilirsem sınıfa belediye başkanını getireceğim' vaadini yaptığı ziyaretle yerine getirdi.

Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 3-E sınıfı öğrencisi Zeynep Aydemir, sınıf başkanlığı seçiminde 'Başkan seçilirsem, sınıfımıza Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i getireceğim' vaadinde bulundu. Sınıf başkanı seçilen Zeynep'in vaadinden haber dar olan Başkan Yücel, öğrencileri ziyaret etti. Zeynep ve sınıf arkadaşlarıyla görüşen Başkan Yücel, dezenfektan seti ve mandalina dağıttı.

'ZEYNEP VAADİNE KONU OLMAK MUTLU ETTİ'

Sınıf başkanı Zeynep Aydemir'in vaadinin kendisini mutlu ettiğini ve güldürdüğünü ifade eden Başkan Yücel, "Miniklerimiz tarafından takip ediliyor, seviliyor olmak beni oldukça mutlu etti. Demek ki başarılı işler yapmışız ki miniklerimizin de gönlünü kazanmışız. Minik Zeynep'in bu talebi bizlere tebessüm ettirdi. Pırıl pırıl gençler yetişiyor, hedefleri daima en tepede" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Sınıf başkanı Zeynep Aydemir de, Başkan Yücel'in sınıfı ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu anlattı. Sınıf başkanlığı için 3 vaadinden ikisini gerçekeştirdiğini dile getiren Zeynep, "Bir tek Başkanımızın sınıfımızı ziyaret etmesi kalmıştı. O da beni kırmadı ve sınıfımıza geldi. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman gülen, çocuklarla iyi anlaşan bir başkanımız var" diye konuştu.