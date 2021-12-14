Singapurlu teknoloji markası Türkiye'de ürettiği akıllı telefonları satışa sundu

Singapurlu teknoloji markası OMIX, Türkiye'de ürettiği akıllı telefon modelleri X300 ve X500 ile yeni ekosistem ürünlerini, Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu.

Türkiye pazarına kısa süre önce giren Singapur merkezli teknoloji markası OMIX, üst segment teknoloji ürünlerini erişilebilir fiyatlarla tüketiciye sunacağını açıkladı. "Akıllı insanların akıllı teknoloji markası" mottosuyla yola çıkan OMIX, X300 ve X500 akıllı telefon modellerini ve ekosistem ürünlerini tanıttı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERA ÖZELLİKLERİ ÖN PLANDA

OMIX şirketinden yapılan açıklamada, "OMIX Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki tesisinde ürettiği yeni modellerinden X300 ve X500'de 6,67 inçlik Full HD+ ekranı ile sonsuz bir ekran deneyimi sunuyor. Arkada dörtlü kamera dizilimi ile gelen cihazlarda yapay zeka destekli AI 96MP ve AI 108MP çözünürlüğün yanı sıra geniş açı, makro ve alan derinliğini birleştirerek mobil fotoğrafçılığa yeni bir bakış açısı getiriyor. Gücünü HyperGame teknolojisine sahip Mediatek Helio G80'in 12nm 8 çekirdekli işlemcisinden ve 5.000 mAH uzun kullanım ömürlü hızlı şarj destekli pilinden alan cihazlar, yüz tanıma özelliği ile üst düzeyde güvenlik sunuyor" denildi.

ÖNCELİKLİ HEDEF YÜZDE 10'LUK PAZAR PAYI ELDE ETMEK

OMIX Türkiye CEO'su Muzaffer Gölcü, "OMIX olarak 15 yeni teknoloji ürünümüz ile giriş yaptığımız Türkiye akıllı telefon pazarındaki öncelikli hedefimiz yüzde 10'luk bir payı elde etmek. Bu hedef doğrultusunda 2022'de başka akıllı telefon modellerimizi de müşterilerimizle buluşturacağız. Bu yeni modellerle pazardaki ürün sayımız 20'yi aşmış olacak. Türkiye'de teknolojinin sadeleştiği ve akıllı teknolojilere herkesin erişebildiği bir pazar yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.