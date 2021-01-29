Singapur'da koronavirüs aşısı nedeniyle hayatını kaybedenlere 1.2 milyon TL ödeme yapılacak
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Singapur'da koronavirüs aşısı nedeniyle hayatını kaybedenlere 1.2 milyon TL ödeme yapılacak

29.01.2021 09:24 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:49

Koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemleriyle dikkat çeken ve salgının başından beri yalnızca 59 kişinin hayatını kaybettiği Singapur'da, koronavirüs aşısı sebebiyle yaşamını yitirenlere 1.2 milyon TL ödeme yapılacak.

Salgının başladığı günden beri sadece 59 insanın yaşamını yitirdiği Singapur'da koronavirüs aşılama süreci devam ediyor.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının ilk dozunu şu ana kadar 113 binden fazla insana vurmayı başaran Singapur'da yaklaşık 50 kişi de ikinci dozu alarak aşılama sürecini tamamladı. Fakat aşılama süreci devam ederken Singapur yönetimi, korona aşısının olası yan etkilerinden hastaneye kaldırılan ya da yaşamını yitirenlere ve yakınlarına maddi destek sağlanacağını duyurdu.

HASTANEYE KALDIRILANA 55 BİN LİRA ÖDENECEK

Aşı olduktan sonra yan etkiler sebebiyle hastaneye kaldırılan veya yoğun bakım ünitesine alınan kişilere tek seferlik olmak üzere yaklaşık 7.517 dolar (yaklaşık 55 bin TL) ödeme yapılacak. Öte yandan aşı olduktan sonra yaşamını yitiren ya da sakat kalanlar için de bir ödeme yapılacağı kaydedildi. Aşı sebebiyle yaşamını yitirenlere yaklaşık 168 bin dolar (yaklaşık 1.2 milyon TL) ödeme yapılacağı kaydedildi.

AŞI OLAN 3 KİŞİ NEFES DARLIĞI YAŞADI

Öte yandan Singapur Sağlık Bakanlığı, nöroloji, bulaşıcı hastalıklar ve imünoloji alanlarında uzmanlaşmış kişilerden oluşan bağımsız bir denetleme kurumu oluşturarak başvuruların takip edileceğini duyurdu. Singapurlu yetkililer, aşı olduktan sonra üç kişide nefes darlığı yaşandığı ve benzeri alerjik tepkimeler meydana geldiğini açıklarken, bu kişilerin 20'li ve 30'lu yaşlarda olduğu ve halihazırda alerjileri olduğu kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, aşı sonrasında nefes darlığı yaşama oranının her 100.000 dozda 2.7 olarak açıkladı.

Singapur'da koronavirüs aşısı nedeniyle hayatını kaybedenlere 1.2 milyon TL ödeme yapılacak
Haber Yorumları (6)
ALİ: adamların ölüsü bile para ediyo
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KUKARİ BADİ: Bizim ülkede de bizim Niyazi gittiği yolla kalır. Allah rahmet eylesin derler yallah.
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TRAVMALI BEYİNLER: evet işte bu ? artık cennetemi gider cehenneme mi orada bol bol harcar o parayı ve öbür tarafa zengin ve paralı gidecek !
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