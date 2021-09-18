ADANA'da bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde, Volkan Severcan ve Dolunay Soysert'in sunumuyla Onur Ödülleri verildi. Onur ödüllerini Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer aldı.

28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında sinemanın ustaları ödüllendirildi. Düzenlenen törende Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sanatçıları, konukları ve onur ödülü alan isimleri selamladı. Karalar, "Tarihin, kültürün, sanatın, sinemanın, Karaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun, Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in, Yılmaz Güney'in kenti Adana'ya hoş geldiniz" dedi.

Geceye, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Ödül töreni, Ferhat Livaneli ve orkestrasının verdiği konserle sona erdi.