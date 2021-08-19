Sinema - "Şeflerin Şefi"
"Şeflerin Şefi" Yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği, Arzu Yurtseven'in senaryosunu kaleme aldığı "Şeflerin Şefi"nde Sermiyan Midyat, Ruhi Sarı ve Zeynep Gülmez oynuyor.
"Şeflerin Şefi"
Yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği, Arzu Yurtseven'in senaryosunu kaleme aldığı "Şeflerin Şefi"nde Sermiyan Midyat, Ruhi Sarı ve Zeynep Gülmez oynuyor.
Haftanın tek yerli ve komedi türündeki olan yapım, aralarındaki rekabeti sonlandırmak için bir yarışmaya katılan Cemal ile Halil'in hikayesini konu ediniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı