Sinema - "Şeflerin Şefi"
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Sinema - "Şeflerin Şefi"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

"Şeflerin Şefi" Yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği, Arzu Yurtseven'in senaryosunu kaleme aldığı "Şeflerin Şefi"nde Sermiyan Midyat, Ruhi Sarı ve Zeynep Gülmez oynuyor.

"Şeflerin Şefi"

Yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği, Arzu Yurtseven'in senaryosunu kaleme aldığı "Şeflerin Şefi"nde Sermiyan Midyat, Ruhi Sarı ve Zeynep Gülmez oynuyor.

Haftanın tek yerli ve komedi türündeki olan yapım, aralarındaki rekabeti sonlandırmak için bir yarışmaya katılan Cemal ile Halil'in hikayesini konu ediniyor.

Sinema - 'Şeflerin Şefi'
Sinema - 'Şeflerin Şefi'
Sinema - 'Şeflerin Şefi'
Sinema - 'Şeflerin Şefi'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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