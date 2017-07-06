Sinema Sanatçısının Yargılandığı Kaza Davası

İzmir'in Urla ilçesinde geçen yıl yolda motosikletiyle köpeğe çarparak düşen, sinema sanatçısı Ergül Buharalı'nın kullandığı otomobilin altında kaldığı belirtilen 19 yaşındaki Oğuzhan Ateş'in yaşamını yitirmesine ilişkin davada bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.



Kaza yerindeki inceleme, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda hazırlanan raporda, kazanın azami hızın 70 kilometre olduğu, 2 şeritli, 7 metre genişlikteki asfalt yolda meydana geldiği, yolda aydınlatma eksikliği bulunduğu belirtildi.



Kaza yerindeki tutanaklara da yer verilen raporda, çarpma noktasının yolun sağ şeridinde olduğu, motosikletin çarpmasıyla ölen köpeğin de kaza noktasına 8 metre mesafede bulunduğu, savrulan motosikletin 28,2 metre ilerisinde ise hız limitini gösteren levha ile kavşağın olduğu bildirildi.



Raporda, Ateş'in üzerinden geçerek ölümüne yol açtığı ve kazanın ardından kaçtığı ileri sürülen sinema sanatçısı Buharalı'nın (75) da ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ve böyle bir kazaya karışmadığına dair ifadelerine de yer verildi.



Kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme raporu, görgü tanıkları ve kamera kayıtları doğrultusunda hazırlanan raporda sanık Buharalı'nın herhangi bir kazaya karışmadığı beyanının takdirinin mahkemede olduğu ifade edildi.



Raporda, ölümlü kazanın motosikletiyle köpeğe çarpan Ateş'in, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulması, hemen sonrasında aynı istikamette seyreden otomobilin Ateş'e çarpmasıyla meydana geldiği sonucuna ulaşıldığı bildirildi.



Kazada hayatını kaybeden Ateş'in asli kusurlu bulunduğu raporda, otomobil sürücüsü ve yola çıkan köpeğin ise tali kusurlu olduğu kanaatine yer verildi.



Rapora şunlar kaydedildi:



"Yola savrulan müteveffa sürücüye çarpan araç sürücüsünün alt düzeyde tali kusurlu olduğu, mütevveffa sürücü Oğuzhan Ateş'in asli kusurlu olduğu ve yola giren köpeğin tali derecede etken olduğu kanaatini bildirir müşterek rapordur."



Ailesi tepki gösterdi



Bilirkişi raporuna tepki gösteren Oğuzhan Ateş'in babası Harun Ateş, raporu kabul edilemez bulduklarını söyledi.



Ateş, "Çarpan, öldüren sürücü, nasıl tali kusurlu olur? Rapor çok haksız. Olayla hiçbir alakası yok. Bu rapor kabul edilemez. Biz rapora itiraz edeceğiz." dedi.



Anne Tülay Ateş de oğlu Oğuzhan'ın köpeğe çarpmasıyla, yere düştükten sonra üzerinden bir aracın geçmesinin aynı olaymış gibi değerlendirildiğini öne sürerek, adil yargılama istediklerini kaydetti.



Olay



Urla ilçesinde geçen yıl 20 Haziran'da yeni aldığı 35 AE 3359 plakalı motosikletiyle gezen Ateş, önüne çıkan köpeğe çarparak düşmüş, üzerinden otomobil geçtiği belirtilen Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Ateş'in üzerinden geçen otomobilin sinema sanatçısı Ergül Buharalı'ya ait olduğu iddia edilmişti.