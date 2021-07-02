Sinema salonları misafirlerini yeniden ağırlamaya başladı

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, bugün itibarıyla yeniden kapılarını açtı.

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, bugün itibarıyla yeniden kapılarını açtı.

Akasya AVM Cinemaximum'a "Hızlı ve Öfkeli 9" filmini izlemeye gelen oyuncu Gürgen Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mutluyuz. Normalleşmeye başlıyoruz. Sinemalar adına, sektör adına hem de seyirci adına inşallah hayırlısı olur. Filmi sinema salonunda izlemek çok güzel bir duygu." değerlendirmesini yaptı.

Sinemasever üniversite öğrencisi İlke Özben, evde film izlerken odaklanamadığını söyleyerek, "Benim için sinema salonları tamamen bir filme odaklanıp 2 saatimi ayırabildiğim bir yer. Pandemiden önce sinemada en son 'Tenet' filmini izlemiştim. Uzun bir aradan sonra tekrar gelmiş olmak mutluluk verici." dedi.

"Dijital platformlar sinemanın yerini tutmuyor"

Yurt dışında üniversite öğrencisi olan Noyan Toksoy da pandemi öncesinde çok sık sinemaya gittiğini ve sinema salonlarını özlediğini belirterek, "Özellikle bu süreçte dijital platformlarda da çok fazla filme erişimimiz oluyor. Ama sinemanın yerini tutmuyor tabii. Uzun zamandır 'Cruella' filmini bekliyorduk, sinemaların açıldığını duyar duymaz ilk günden biletlerimizi aldık ve izlemeye geldik." şeklinde konuştu.

16 yaşındaki Hasan Beyatlı da "İlk gün olduğu için özel kampanyalar da varmış. Aslında biz çok farkında değildik. Ama patlamış mısır gibi ikramlarda bulundular, çok memnun olduk. Arkadaşlarla uzun zamandır buluşamıyorduk, sinemaların açılacağını öğrenince birlikte gelelim dedik." ifadelerini kullandı.

"Sinema salonlarına gelip film izlemenin hazzı çok farklı"

Öğrenci Görkem Deniz, arkadaşlarıyla birlikte film izlemek için Beylikdüzü'nden Anadolu Yakası'ndaki bir sinema salonuna geldiğini ifade ederek, "Sinema gerçekten farklı mekanlardan insanları bir araya toplayan çok güzel bir aktivite. Aslında genelde dışarıda aktivitelere katılan birisi değilim, daha çok evde vakit geçirmeyi severim ama sinema salonlarına gelip film izlemenin hazzı çok farklı." dedi.

7 ay sonra açılan sinema salonunda "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" filmini izlemeye gelen arkadaşlar 13 yaşındaki Azra Ceylan, Metehan Çalışkan ve 12 yaşındaki Utku Özcan tekrar sinema salonlarında olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref