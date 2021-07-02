Sinema salonları misafirlerini yeniden ağırlamaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinema salonları misafirlerini yeniden ağırlamaya başladı

Sinema salonları misafirlerini yeniden ağırlamaya başladı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, bugün itibarıyla yeniden kapılarını açtı.

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan sinema salonları, bugün itibarıyla yeniden kapılarını açtı.

Akasya AVM Cinemaximum'a "Hızlı ve Öfkeli 9" filmini izlemeye gelen oyuncu Gürgen Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mutluyuz. Normalleşmeye başlıyoruz. Sinemalar adına, sektör adına hem de seyirci adına inşallah hayırlısı olur. Filmi sinema salonunda izlemek çok güzel bir duygu." değerlendirmesini yaptı.

Sinemasever üniversite öğrencisi İlke Özben, evde film izlerken odaklanamadığını söyleyerek, "Benim için sinema salonları tamamen bir filme odaklanıp 2 saatimi ayırabildiğim bir yer. Pandemiden önce sinemada en son 'Tenet' filmini izlemiştim. Uzun bir aradan sonra tekrar gelmiş olmak mutluluk verici." dedi.

"Dijital platformlar sinemanın yerini tutmuyor"

Yurt dışında üniversite öğrencisi olan Noyan Toksoy da pandemi öncesinde çok sık sinemaya gittiğini ve sinema salonlarını özlediğini belirterek, "Özellikle bu süreçte dijital platformlarda da çok fazla filme erişimimiz oluyor. Ama sinemanın yerini tutmuyor tabii. Uzun zamandır 'Cruella' filmini bekliyorduk, sinemaların açıldığını duyar duymaz ilk günden biletlerimizi aldık ve izlemeye geldik." şeklinde konuştu.

16 yaşındaki Hasan Beyatlı da "İlk gün olduğu için özel kampanyalar da varmış. Aslında biz çok farkında değildik. Ama patlamış mısır gibi ikramlarda bulundular, çok memnun olduk. Arkadaşlarla uzun zamandır buluşamıyorduk, sinemaların açılacağını öğrenince birlikte gelelim dedik." ifadelerini kullandı.

"Sinema salonlarına gelip film izlemenin hazzı çok farklı"

Öğrenci Görkem Deniz, arkadaşlarıyla birlikte film izlemek için Beylikdüzü'nden Anadolu Yakası'ndaki bir sinema salonuna geldiğini ifade ederek, "Sinema gerçekten farklı mekanlardan insanları bir araya toplayan çok güzel bir aktivite. Aslında genelde dışarıda aktivitelere katılan birisi değilim, daha çok evde vakit geçirmeyi severim ama sinema salonlarına gelip film izlemenin hazzı çok farklı." dedi.

7 ay sonra açılan sinema salonunda "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" filmini izlemeye gelen arkadaşlar 13 yaşındaki Azra Ceylan, Metehan Çalışkan ve 12 yaşındaki Utku Özcan tekrar sinema salonlarında olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

İETT şoförü, üniversite sınavına girecek genci ayakkabıları çamurlu diye otobüse almak istemedi
İETT şoförü, üniversite sınavına girecek genci ayakkabıları çamurlu diye otobüse almak istemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Mustafa Er Mesut Özil Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinema salonları misafirlerini yeniden ağırlamaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:23:45. #1.16#

title