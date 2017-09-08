Sinema Oyuncusu Göğen Kalp Ameliyatı Geçirdi

Sinema oyuncusu Coşkun Göğen, sağlık kontrolü sırasında tesadüfen tespit edilen ve ani ölümlere yol açan "aort anevrizması" (genişlemesi) nedeniyle kalp ameliyatı geçirdi.



Sanatçının tedavi gördüğü Antalya'daki özel hastanenin kalp damar cerrahisi bölüm başkanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan, düzenlediği basın toplantısında, 72 yaşındaki Göğen'in 5 Eylül'de yaklaşık iki sat süren operasyonla ameliyatını yaptıklarını söyledi.



Göğen'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Okutan, sanatçının belirgin bir şikayeti yokken muayene esnasında şüphelendiğini ve tetkiklerde hastalığının tespit edildiğini anlattı.



Hastanın rahatsızlığının "aort anevrizması" olduğunu dile getiren Okutan, "6 santimetreye ulaşınca ameliyatı önerdik, kendisi de kabul etti. Normalde damarın çapı 2-2,5 santimetre. Hastamızın aort çapı 6 santimetreye ulaşmıştı. 5 santimetreden sonra bu damar içe ya da dışa doğru yırtılıp dakikalar içerisinde yaşamı sona erdirebiliyor. O nedenle bu hastaların hemen ameliyat edilmesi gerekiyordu." diye konuştu.



"Birkaç gün içinde taburcu olabilir"



Okutan, Göğen'in aort kapağını da onardıklarını, iki gün yoğun bakımda tutulduktan sonra bugün servise alındığını ve kendisini birkaç gün içinde taburcu etmeyi planladıklarını ifade etti.



Emektar oyuncunun ilk 4-6 haftadan sonra yavaş yavaş normal hayatına dönebileceğini bildiren Okutan, "Filmlerde de oynamasına herhangi bir engel durum olmaz." dedi.



"Göğen'in kendilerine şaka yapıp yapmadığı" sorusu üzerine Okutan, "Baştan beri çok şakacı. Ben bunları burada tekrar edemeyeceğim ne yazık ki zor yani yaptığı espriler." ifadesini kullandı.



"Bir saatte hayatım değişti"



Coşkun Göğen ise odasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye gelerek muayene olup ameliyat edilerek rahatsızlığından kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi.



"Ne olduğunu anlamadım. Bir saatte hayatım değişti" diyen Göğen, "Yeniden filmlerde rol alacak mısınız? sorusuna, "Ensenizdeyim, üç vakte kadar geliyorum." diye esprili yanıt verdi.



Emektar oyuncuyu odasında Rus asıllı eşi Anjelika Cherkashina ile kızı Güneş Göğen de yalnız bırakmadı.