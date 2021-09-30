Sinema - Ölmek İçin Zaman Yok

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Cary Joji Fukunaga'nın yönettiği; Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes ve Ben Whishaw'ın rol aldığı "Ölmek İçin Zaman Yok" izleyici ile buluşacak.

Son dört filmde "007 James Bond" olarak sinema izleyicisinin karşısına çıkan Daniel Craig'in, sevilen karaktere son kez hayat verdiği film, aktif hizmetten ayrılan Bond'un CIA'den olan eski bir dostunun yardım çağrısıyla kısa süre içerisinde görev başına dönmek zorunda kalmasını ve yüksek teknolojiyle donanmış gizemli bir kötüyle karşı karşıya gelişini konu ediniyor.

Macera ve aksiyon ağırlıklı "Ölmek İçin Zaman Yok" filminde Bond, aktif hizmetten ayrılmış ve Jamaika'da sakin bir hayatın keyfini sürmektedir. CIA'den eski dostu Felix Leiter yardım için kendisine başvurunca huzuru kısa sürer. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevi beklenilenden daha tehlikeli bir hal alır. Bond, tehlikeli yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşer.