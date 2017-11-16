Sinema - Justice League: Adalet Birliği

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek. ard, Ben Affleck, Amy Adams, Jason Momoa, J.K. Simmons ve Ezra Miller gibi başarı isimlerin oynadığı "Justice League: Adalet Birliği", aksiyon ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Zack Snyder'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu film, dünya için yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla Batman'in yeni kötülüğe karşı koyacak bir süper kahraman ekibini bir araya getirmesini anlatıyor.