Sinema - Gezginler

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

"Gezginler"

Başrolünde Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin Farrell ve Archie Madekwe'nin yer aldığı "Gezginler", bilim-kurgu ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Neil Burger'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, özel bir görev için uzaya gönderilen bir grup genç astronotun hikayesini anlatıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı