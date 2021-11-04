Sinema - Fazla Şaapma

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

"Fazla Şaapma"

Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini yaptığı; Ömür Özdemir, Hakan Meriçliler, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı ve Ayhan Taş'ın rol aldığı "Fazla Şaapma", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Ömür Özdemir'in kendi hayat hikayesinden uyarlanan film, askerliğin akabinde geçirdiği işsizlik döneminden sonra iş hayatında tutunmaya çalışan bir adamın bu süreçte başından geçenleri konu ediniyor.